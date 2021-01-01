Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 75,47 (-0,34) Инвестиции, 25 ноя, 12:50
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,01) Инвестиции, 25 ноя, 12:50
Кабмин внес в Госдуму изменения в налоговое соглашение с Кипром Бизнес, 10:14 На Украине зафиксировали рекорд заражений COVID — более 15 тыс. за сутки Общество, 10:08 Биофонд РВК вышел из капитала медицинского центра Genetico Технологии и медиа, 10:07 Вся жизнь — игра: поколение Z и геймификация Совместный проект, 10:04 Биткоин резко подешевел. Альткоины пострадали еще сильнее Крипто, 09:46 В Аргентине устроили овации в честь Марадоны Спорт, 09:41 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 09:35 Почему стартапу нужно подумать дважды перед привлечением инвестиций Pro, 09:25 Собянин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве Общество, 09:20 Главы «Азбуки Вкуса» и «Полюса» вошли в рейтинг директоров-капиталистов Бизнес, 09:17 Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. РБК и SAP, 09:06 Собянин продлил до середины января меры противодействия коронавирусу Общество, 09:03 Эпидемиолог исключил осложнения COVID-19 у получивших прививку Общество, 08:54 СМИ назвали причину смерти Марадоны Спорт, 08:50
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Технологии и медиа ,  
0 

Биофонд РВК вышел из капитала медицинского центра Genetico

Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 17,8% портфельной компании «Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico», которая занимается генетическими исследованиями и диагностикой. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в РБК. Покупателем выступил основатель и гендиректор компании Артур Исаев. Сумма сделки не раскрывается. В сообщении лишь отмечается, что сделка была выгодной для их фонда, инвестировавшего в развитие Genetico свыше 180 млн руб.

Приобретенный пакет в дальнейшем будет разделен: 7,8% акций получит Исаев, 10% — структура Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), которому сейчас принадлежит 82,2% компании.

Genetico была основана в 2012 году, биофонд РВК выступил соинвестором в первом раунде финансирования стартапа в 2014 году, а также принял участие во втором раунде, который состоялся в 2016–2017 годах. В частности, в 2014 году Биофонд совместно с ИСКЧ инвестировал 309 млн руб. в Genetico, сообщала Firrma со ссылкой на представителей института. В 2018 году Genetico получила кредит в 300 млн руб. под 5% от Фонда развития промышленности (ФПР), писал Vademecum.

Биофонд РВК был создан в 2011 году, изначально его размер составлял 500 млн руб., но затем увеличивался. За время существования проинвестировал в порядка 20 проектов. В 2019 году Биофонд РВК сообщал, что продал с прибылью долю в другой портфельной компании — ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр». По данным СПАРК, у фонда остаются доли еще в семи компаниях, однако одна из них — «Вива Рус» — находится в процессе ликвидации, еще у двух — «Русмедсад» и «Биоэк» — ФНС приостановила операции по счетам.

РВК — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка.

В июне этого года гендиректор РВК Александр Повалко был отправлен под домашний арест по обвинению в бездействии. Следователи считают, что под управлением Повалко руководство компании не добилось досрочного погашения займа, выданного в 2012 году портфельной компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом.

В конце ноября правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, согласно которой РВК перейдет в управление к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
РВК венчурные инвестиции стартапы медицина
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Материалы по теме
Суд продлил домашний арест главе РВК Александру Повалко
Общество
Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ
Технологии и медиа
Браверман стал кандидатом на пост главы Российской венчурной компании
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter