Биофонд РВК вышел из капитала медицинского центра Genetico

Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 17,8% портфельной компании «Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico», которая занимается генетическими исследованиями и диагностикой. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в РБК. Покупателем выступил основатель и гендиректор компании Артур Исаев. Сумма сделки не раскрывается. В сообщении лишь отмечается, что сделка была выгодной для их фонда, инвестировавшего в развитие Genetico свыше 180 млн руб.

Приобретенный пакет в дальнейшем будет разделен: 7,8% акций получит Исаев, 10% — структура Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), которому сейчас принадлежит 82,2% компании.

Genetico была основана в 2012 году, биофонд РВК выступил соинвестором в первом раунде финансирования стартапа в 2014 году, а также принял участие во втором раунде, который состоялся в 2016–2017 годах. В частности, в 2014 году Биофонд совместно с ИСКЧ инвестировал 309 млн руб. в Genetico, сообщала Firrma со ссылкой на представителей института. В 2018 году Genetico получила кредит в 300 млн руб. под 5% от Фонда развития промышленности (ФПР), писал Vademecum.

Биофонд РВК был создан в 2011 году, изначально его размер составлял 500 млн руб., но затем увеличивался. За время существования проинвестировал в порядка 20 проектов. В 2019 году Биофонд РВК сообщал, что продал с прибылью долю в другой портфельной компании — ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр». По данным СПАРК, у фонда остаются доли еще в семи компаниях, однако одна из них — «Вива Рус» — находится в процессе ликвидации, еще у двух — «Русмедсад» и «Биоэк» — ФНС приостановила операции по счетам.

РВК — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка.