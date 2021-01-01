Защита Белых отозвала ходатайство о смягчении оставшегося ему срока

Никита Белых (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взяточничество, отозвала ходатайство о замене оставшегося ему срока на более мягкое наказание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Белых Андрея Грохотова.

«Ходатайство отозвано. Заявление в суд уже поступило. В дальнейшем мы определимся. Мы взяли паузу», — сказал Грохотов.

О том, что Белых попросил о смягчении наказания, стало известно 12 ноября. Скопинский районный суд Рязанской области должен был рассмотреть ходатайство 26 ноября. На сайте суда сказано, что заявление было подано 5 ноября.

Экс-губернатора задержали в июне 2016 года в Москве при передаче части взятки. По версии следствия, Белых лично или через посредника получил взятку на сумму €400 тыс. (24,1 млн руб.).