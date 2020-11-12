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Дело Никиты Белых ,  
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Экс-губернатор Белых попросил о смягчении наказания

Никита Белых
Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Осужденный за взятку экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд заменить ему оставшийся срок заключения на более мягкий, сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов.

Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит его ходатайство 26 ноября. Он добавил, что Белых подал ходатайство более месяца назад. «Комментировать по существу вопроса я буду после решения суда», — сказал Грохотов.

На сайте Скопинского районного суда есть информация, что ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания Никите Белых поступило 5 ноября.

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Никита Белых

Белых задержали в июне 2016 года в Москве при передаче части взятки. По версии следствия, экс-губернатор лично и через посредника получил взятку на сумму €400 тыс. (24,1 млн руб.).

В июле президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора, который он занимал с 2008 года, в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года экс-губернатора приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн руб. в феврале 2018 года. Его признали виновным по двум из трех вменяемых эпизодов взятки. Белых свою вину отрицал.

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