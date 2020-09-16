Иконы и чайный сервиз экс-губернатора Белых выставили на торги

Никита Белых (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Три иконы, неполный чайный сервиз и скульптуру Наполеона Бонапарта, принадлежащие осужденному за взяточничество экс-губернатору Кировской области Никите Белых, выставили на торги. Об этом свидетельствуют данные торгов электронной площадки.

Согласно опубликованной документации, речь идет об иконах «Святой Николай Чудотворец» (начальная цена 26,9 тыс. руб.), «Святой воин Никита» (начальная цена 28,4 тыс. руб.) и «Иисус Христос» (начальная цена 23,1 тыс. руб.).

На торги также выставили неполный чайный сервиз, состоящий из трех предметов (чайник, сахарница, молочник) из металла. Отмечается, что набор имеет культурную и историческую ценность. Его начальная цена составляет 12,8 тыс. руб.

Помимо этого, на аукцион выставили принадлежащую Белых скульптуру «Наполеон Бонапарт», которая имеет культурную, художественную и историческую ценность. Начальная цена лота составляет 26,7 тыс. руб.

Торга должны будут состояться 19 октября в 10:00, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

В середине сентября ФСПП уже выставляла на публичные торги принадлежащее Белых имущество. Среди них были автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (901,7 тыс. руб.), наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (552,6 тыс. руб.) и Псалтырь 1779 года (2 тыс. руб.). Таким образом, начальная цена повторно принятых часов упала на 15% (на 82,9 тыс. руб.).

Nissan на публичных торгах, состоявшихся 14 октября, был продан за 1 021 726 руб. 67 коп.

Интерес вызвал Псалтырь XVIII века: за него боролись 20 участников. Начальная цена выросла в 25 раз — с заявленных 2 тыс. до 50 тыс. руб.

Адвокат Белых Андрей Грохотов заявлял РБК, что все имущество экс-губернатора, выставленное на торги, было изъято у него в ходе следственных мероприятий в 2016 году. По словам юриста, Псалтырь 1779 года и дорогие швейцарские часы были подарены его клиенту.

Никита Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. Его задержали при получении взятки летом 2016 года, после чего сняли с должности «в связи с утратой доверия».

В феврале 2018-го Белых приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн руб. за взяточничество. Он отбывает наказание в колонии в Рязанской области.

По версии следствия, в период пребывания на посту губернатора Белых получил от гражданина Германии Юрия Зудхаймера две взятки на €200 тыс. в обмен на покровительство в бизнесе.