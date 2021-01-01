«Газпром» ответил на новость о задержке ввода участка «Турецкого потока»

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Сообщения о том, что задержка со строительством в Сербии новой компрессорной станции приведет к отсрочке ввода в строй участка газопровода «Турецкий поток» на территории этой страны, содержат фактическую ошибку. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

«От границы Турции с Болгарией начинаются национальные газотранспортные системы стран Евросоюза. Поэтому говорить о том, что по территории европейских государств проходит (пройдет) газопровод «Турецкий поток» либо его участки — принципиально неверно», — отмечается в сообщении.

Накануне, 24 ноября, агентство Platts со ссылкой на свои источники сообщило, что из-за задержки в Сербии ввод в строй местного участка «Турецкого потока» будет отложен до весны 2021 года.

«Согласно планам сербской стороны, ввод компрессорной станции в Сербии в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно», — прокомментировали сообщение Platts в «Газпроме».