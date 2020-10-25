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В Москве суд арестовал замглаву Московской таможни Цуканова

Пресненский районный суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни, начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Цуканов пробудет под стражей до 23 декабря 2020 года. Его обвиняют в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение крупной взятки).

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ задержали Цуканова вечером 22 октября при получении взятки в 500 тыс. руб.

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Как уточнил собеседник агентства, знакомый Цуканова, сотрудник фирмы, действующей в интересах меховой компании ООО «Меховой мир», заявил, что подчиненные Цуканова во время таможенной проверки якобы необоснованно изъяли у «Мехового мира» товары. Замглавы Московской таможни вместе с неназванными коллегами захотели получить взятку за предоставление доступа к ним, о чем Цуканов договорился со своим знакомым.

В сентябре в получении взятки в особо крупном размере обвинили экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева. Губернатор области Валерий Радаев 20 октября снял Зайцева с должности в связи с утратой доверия. По версии обвинения, с марта 2011 по май 2020 года он, работая в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», получил от руководства подведомственной организации частями взятку суммарно в размере более 3 млн руб.

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