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Общество ,  
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Экс-мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку

Евгений Тефтелев
Евгений Тефтелев (Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС)

Суд признал бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева виновным в получении взяток (ч.6 ст.290 УК России) на сумму более 2,5 млн рублей и приговорил к трем годам колонии и штрафу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

«Ему [Евгению Тефтелеву] назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исполнительной колонии строгого режима. Ему назначен штраф — 37,5 млн руб с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком три года», — рассказали в пресс-службе.

В суде добавили, что экс-глава города лишен медалей орденов «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

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По данным пресс-службы, сторона обвинения просила приговорить Тефтелева к 6,5 года лишения свободы, а также назначить штраф в размере 75 млн руб. Защита просила не приговаривать экс-главу города к реальному сроку, а ограничиться штрафом в «разумных пределах».

Бывшего главу Челябинска задержали сотрудники ФСБ 11 декабря 2019 года в Магнитогорске. Несколько месяцев он провел в СИЗО.

Тефтелев занял пост главы города в 2014 году. Спустя четыре года он покинул должность, уйдя в досрочную отставку после представления прокуратуры из-за проблем с вывозом мусора и требований прекратить уплотнительную застройку. Несколько месяцев он был вице-губернатором области, но новый глава Челябинской области Алексей Текслер уволил его с этого поста.

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