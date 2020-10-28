Экс-мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку

Евгений Тефтелев (Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС)

Суд признал бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева виновным в получении взяток (ч.6 ст.290 УК России) на сумму более 2,5 млн рублей и приговорил к трем годам колонии и штрафу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

«Ему [Евгению Тефтелеву] назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исполнительной колонии строгого режима. Ему назначен штраф — 37,5 млн руб с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком три года», — рассказали в пресс-службе.

В суде добавили, что экс-глава города лишен медалей орденов «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

По данным пресс-службы, сторона обвинения просила приговорить Тефтелева к 6,5 года лишения свободы, а также назначить штраф в размере 75 млн руб. Защита просила не приговаривать экс-главу города к реальному сроку, а ограничиться штрафом в «разумных пределах».