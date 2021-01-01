Кипрская церковь оценила действия возмутившего РПЦ архиепископа

Архиепископ Хризостом II (справа) (Фото: Petros Karadjias / AP)

Священный синод Кипрской православной церкви большинством голосов поддержал поминовение архиепископом Кипрским Хризостомом II митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) — главы Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщается на сайте церкви.

В сообщении говорится, что соответствующий вопрос обсуждался на внеочередном заседании 23–25 ноября. Тогда Кипрская церковь поддержала решение архиепископа Кипрского Хризостома. Также в заявлении сообщается, что Синод проведет еще одни консультации по проблеме ПЦУ, чтобы преодолеть сложившийся кризис.

Ранее, 24 октября, архиепископ Кипрский в ходе литургии в монастыре Пресвятой Богородицы Хрисороятиссы (город Пафос) помянул главу ПЦУ в числе предстоятелей автокефальных православных церквей. Позднее он пояснил, что свои действия он не согласовал с Синодом. В РПЦ в ответ заявили, что в связи с произошедшим Священный синод РПЦ прекратил поминовение архиепископа Кипрского.

Православная церковь Украины образовалась в декабре 2018 года в результате слияния двух церковных структур, действовавших в стране (УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви). В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ. Главой новой автокефальной церкви был избран митрополит Епифаний (Думенко). В Русской православной церкви, которой подчиняется УПЦ МП, назвали объединение «канонически ничтожным».