Добровинский стал представителем Рогозина по его иску к трем СМИ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 75,47 (-0,34) Инвестиции, 12:50
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,01) Инвестиции, 12:50
Глава «Роснефти» попросил Путина помочь с дорогами для нового завода Бизнес, 17:21 В ОАК сообщили об изучении информации о новых санкциях США Политика, 17:18 Чем выгодны сервисы для людей с инвалидностью и пожилых Pro, 17:10 Танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии Общество, 17:02 Власти Украины допустили введение карантина на новогодних праздниках Общество, 16:59 Комфорт первой необходимости: как создать себе пространство для жизни РБК и ВТБ, 16:59 Мишустин внес препарат «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств Общество, 16:48 Как чемпионаты помогают находить лучших ИТ-специалистов Экономика образования, 16:40  Кремль ответил на публикацию о «знакомой Путина» Политика, 16:37 RTVI назвал размер выписанного Шнуровым штрафа Канделаки за интервью Политика, 16:34 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 16:30 В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных Технологии и медиа, 16:23 Акции АФК «Система» упали на 7% в первый день торгов после IPO Ozon Инвестиции, 16:22 Новые манипуляции на крипторынке. Хакер завысил курс DeFi-токена на 7000% Крипто, 16:15
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Общество ,  
0 

Добровинский стал представителем Рогозина по его иску к трем СМИ

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Юрист Александр Добровинский будет представлять интересы главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в суде по его иску о защите чести и деловой репутации против трех СМИ.

«Да, действительно, представлять Дмитрия Рогозина в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации буду я со своей коллегой Мариной Дубровской», — заявил Добровинский в разговоре с РБК.

По его словам, первое слушание по делу Рогозина состоится уже в декабре.

Добровинский напомнил, что вместе с Дубровской ранее он успешно работал по делам о чести и достоинства российского артиста Филиппа Киркорова против французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ и французского музыканта и композитора Дидье Маруани.

Рогозин подал в суд против трех СМИ и потребовал взыскать ₽300 тыс.
Общество
Дмитрий Рогозин

Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации против трех СМИ 24 ноября. В качестве ответчиков значатся ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». С них Рогозин потребовал взыскать моральный вред общей суммой 300 тыс. руб., которые глава госкорпорации намерен передать детскому дому.

По данным «МБХ-Медиа», Рогозин требует признать порочащими несколько фраз в статьях о том, что он станет «гробовщиком российского космоса» и он «хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

В конце октября стало известно, что Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского статуса адвоката на два года. В сентябре в отношении него возбудили дисциплинарное дело. Позднее оно было рассмотрено на заседании квалификационной комиссии Адвокатской палаты.

Он заявил, что продолжит деятельность и будет вести дела по доверенности. Добровинский намерен восстановить свой статус.

Дмитрий Рогозин иск новости СМИ
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Материалы по теме
Рогозин подал в суд против трех СМИ и потребовал взыскать ₽300 тыс.
Общество
Рогозин ответил на критику Путина новых программ «Роскосмоса»
Общество
Рогозин назвал талантливым ролик о рязанской деревне на Марсе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter