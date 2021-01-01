Добровинский стал представителем Рогозина по его иску к трем СМИ

Александр Добровинский (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Юрист Александр Добровинский будет представлять интересы главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в суде по его иску о защите чести и деловой репутации против трех СМИ.

«Да, действительно, представлять Дмитрия Рогозина в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации буду я со своей коллегой Мариной Дубровской», — заявил Добровинский в разговоре с РБК.

По его словам, первое слушание по делу Рогозина состоится уже в декабре.

Добровинский напомнил, что вместе с Дубровской ранее он успешно работал по делам о чести и достоинства российского артиста Филиппа Киркорова против французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ и французского музыканта и композитора Дидье Маруани.