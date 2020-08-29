В Кемеровской области пенсионер устроил стрельбу по соседям

Фото: Следственный комитет РФ

В результате бытового конфликта соседей в городе Топки Кемеровской области погиб 38-летний мужчина. Об этом сказано на сайте Следственного комитета России по Кузбассу.

По данным следствия, мужчина погиб на месте, а 14-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. На 72-летнего подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он задержан, в настоящее время с подозреваемым работает следователь.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее при стрельбе на юго-востоке Москвы также пострадали отец и сын. Во время стрельбы из травматического оружия ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. Стрельба также была открыта в ходе бытового конфликта. Раненых госпитализировали.