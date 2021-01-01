Житель Энгельса признался в убийстве шестилетнего пасынка приятеля

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В Энгельсе 47-летний мужчина признался в убийстве шестилетнего мальчика, за которым присматривал по просьбе своего приятеля, сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области. Ребенка с ножевыми ранами нашли 20 ноября в частном доме на улице Рабочих Маевок.

«Под воздействием алкоголя 47-летний мужчина схватил нож и нанес ребенку не менее семи ударов в область шеи и спины. От полученных ранений мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте и полностью признал вину, сообщает СК. Суд арестовал его на два месяца.

Как ранее сообщал СК, тело ребенка обнаружил 37-летний отчим. Мать ребенка находится в больнице, отчим решил отлучиться из дома и попросил присмотреть за мальчиком своего приятеля.