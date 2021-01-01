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Общество ,  
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Эксперты объяснили экономией переброску установок США на несколько часов

Мобильная ракетная система M142 HIMARS
Мобильная ракетная система M142 HIMARS (Фото: Airman Aaron Guerrisky / Zuma / ТАСС)

Практика переброски военных установок на короткое время не нова и может сэкономить расходы, хотя используется нечасто. США могли задействовать ее на фоне впечатлившего Запад быстрого развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

Американцы перебросили в ноябре на несколько часов в Румынию мобильные ракетные системы M142 HIMARS. Их доставили самолетами с авиабазы Рамштайн в Германии для совместных учений США и Румынии в Черном море и после стрельб сразу вернули обратно.

США перебросили установки на несколько часов ради стрельб в Черном море
Политика
Фото:Peter Haley / The News Tribune / AP

«Возможно, задействование американцами военно-транспортной авиации (ВТА) в данном случае стало своего рода ответом на произведшее на Западе большое впечатление массированное применение российской ВТА для быстрого развертывания российских миротворческих сил в Карабахе», — предположил РБК научный редактор журнала «Экспорт вооружений», эксперт в вопросах оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Михаил Барабанов.

По его словам, такой маневр не сложен и не требует больших финансовых затрат, учитывая большой парк военной техники, который есть в распоряжении Пентагона. Барабанов указал, что быстрая переброска техники также могла быть использована для экономии расходов на развертывание и пребывание в Румынии. Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, перемещать военную технику по воздуху для отдельных учений дешевле, чем содержать постоянные военные базы в разных точках мира.

Лямин добавил, что задействованные США мобильные ракетные системы изначально создавались с возможностью быстрой переброски по воздуху, ранее этот маневр отрабатывался на других военных учениях. «К примеру, в 2016 году в ходе учений Saber Strike системы HIMARS перебрасывались с помощью авиации в Эстонию из США», — сообщил эксперт.

Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

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Барабанов заявил, что отследить полеты военно-транспортной авиации несложно, так как их можно засечь через радиообмен. Лямин уточнил, что легко отслеживается масштабная переброска, а вот наблюдать за перемещением единичных систем «может быть весьма непросто».

Стрельбы США и Румынии прошли 19 ноября. В учениях участвовали 1-й батальон 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии армии США и румынские подразделения. Дальность действия использованных ракетных систем достигает 300 км.

Силы США в Европе получили на вооружение РСЗО HIMARS около трех месяцев назад и уже второй раз продемонстрировали их боевое применение.

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Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе
Политика
США перебросили установки на несколько часов ради стрельб в Черном море
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