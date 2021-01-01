Эксперты объяснили экономией переброску установок США на несколько часов

Мобильная ракетная система M142 HIMARS (Фото: Airman Aaron Guerrisky / Zuma / ТАСС)

Практика переброски военных установок на короткое время не нова и может сэкономить расходы, хотя используется нечасто. США могли задействовать ее на фоне впечатлившего Запад быстрого развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

Американцы перебросили в ноябре на несколько часов в Румынию мобильные ракетные системы M142 HIMARS. Их доставили самолетами с авиабазы Рамштайн в Германии для совместных учений США и Румынии в Черном море и после стрельб сразу вернули обратно.

«Возможно, задействование американцами военно-транспортной авиации (ВТА) в данном случае стало своего рода ответом на произведшее на Западе большое впечатление массированное применение российской ВТА для быстрого развертывания российских миротворческих сил в Карабахе», — предположил РБК научный редактор журнала «Экспорт вооружений», эксперт в вопросах оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Михаил Барабанов.

По его словам, такой маневр не сложен и не требует больших финансовых затрат, учитывая большой парк военной техники, который есть в распоряжении Пентагона. Барабанов указал, что быстрая переброска техники также могла быть использована для экономии расходов на развертывание и пребывание в Румынии. Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, перемещать военную технику по воздуху для отдельных учений дешевле, чем содержать постоянные военные базы в разных точках мира.