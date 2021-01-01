Эксперты оценили упрощение сдачи экзамена на права после новых идей МВД

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Изменения в регламенте сдачи экзамена на водительские права носят скорее технический характер и не повлияют на сложность сдачи самого экзамена. Об этом в разговоре с РБК рассказали опрошенные эксперты.

Ранее МВД России сообщило о планах скорректировать сводную таблицу нарушений для сдающих экзамен, сократив перечень «грубых» нарушений с 17 до 15. При этом среди них появятся новые — использование средств связи во время движения и непристегнутый ремень безопасности.

«На самом деле по факту ничего не меняется с точки зрения фиксации нарушений. Я полагаю, что мало найдется людей, которые при инспекторе будут разговаривать по телефону или не пристегнутся. Хотя я понимаю, что, если такого пункта не было в списке грубых нарушений, может, кто-то так и делал», — считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов также считает, что использование телефона во время сдачи экзамена — маловероятная ситуация. «Насколько же надо бы наглым, чтобы, сдавая экзамен в ГАИ, еще и говорить по телефону. Мне кажется, это скорее технический момент, чем какое-то реальное изменение. Вряд ли это повлияет на безопасность», — сказал он.