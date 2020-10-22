Из гимназии в Ярославской области эвакуировали 33 учащихся из-за пожара

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Переславле-Залесском из-за пожара в гимназии эвакуировали 34 человека. Среди них 33 ребенка и один взрослый, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.

«33 ребенка и один взрослый были эвакуированы еще до прибытия спасательных подразделений», — сказали там.

Как сообщается на сайте МЧС по региону, пожар произошел в здании частной православной классической гимназии-пансиона Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка, расположенной в деревне Новоалексеевка.

По данным «РИА Новости», огнем охвачено более 270 кв. м, пожар локализован. Представитель экстренных служб уточнил агентству, что загорелось одноэтажное кирпичное здание кадетского корпуса на территории гимназии. В тушении пожара принимают участие 29 человек и 12 единиц техники.