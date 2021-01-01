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Общество ,  
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На Сахалине восьмилетний мальчик ударил сверстника ножом

Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В городе Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик несколько раз ударил одноклассника того же возраста ножом, пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Сахалинской области.

Нападавший пришел к своему сверстнику в гости, где между детьми завязался конфликт. «Мальчики во время игры поссорились, после чего гость нанес ножом не менее четырех ударов в область грудной клетки потерпевшему», — уточняется в сообщении.

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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

Раненого школьника доставили в медицинское учреждение, где его прооперировали.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения ножевых ранений ребенку.

Инцидент начала проверять прокуратура Южно-Сахалинска. Она оценит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности должностными лицами школы мальчиков, администрацией муниципального образования и УМВД России по городу.

В июне в подмосковном Дмитрове семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца. Мужчина, будучи пьяным, стал избивать и душить свою жену. Чтобы защитить женщину, мальчик взял нож и ударил отца в спину.

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