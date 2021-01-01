На Сахалине восьмилетний мальчик ударил сверстника ножом

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В городе Южно-Сахалинске восьмилетний мальчик несколько раз ударил одноклассника того же возраста ножом, пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Сахалинской области.

Нападавший пришел к своему сверстнику в гости, где между детьми завязался конфликт. «Мальчики во время игры поссорились, после чего гость нанес ножом не менее четырех ударов в область грудной клетки потерпевшему», — уточняется в сообщении.

Раненого школьника доставили в медицинское учреждение, где его прооперировали.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения ножевых ранений ребенку.