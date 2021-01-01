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Выборы президента США ,  
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Байден пообещал не превращать свое президентство в «третий срок Обамы»

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в интервью NBC пообещал, что период его правления не будет похож на «третий срок [Барака] Обамы». В период президентства Обамы он занимал должность вице-президента.

По словам Байдена, это уже было бы невозможно, так как за время президентства Дональда Трампа США очень изменились. «Президент Трамп изменил политический ландшафт. Мы оказались в ситуации «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве», — пояснил Байден.

Также политик рассказал, что первые сто дней на посту президента посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусной инфекцией. Демократ также заявил о намерении отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, как он считает, нанесли ущерб климату и здоровью граждан.

Байден заявил о нежелании начинать расследование против Трампа
Политика
Джо Байден

Кроме того, Байден сообщил, что не будет инициировать расследование против Трампа, когда возглавит страну. По его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.

Байден также заявил, что готов встретиться с Трампом, если бы он его об этом попросил, передает The Hill.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Американские СМИ объявили о победе Бадена, так как он набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Трамп победу соперника признать отказался, заявив, что выборы были сфальсифицированы. Официальные итоги голосования будут объявлены в декабре.

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Тем не менее в Управлении служб общего назначения США заявили о готовности начать процедуру передачи власти. Трамп рекомендовал членам своей администрации делать «все, что необходимо», однако указал, что продолжит борьбу «с самыми коррумпированными выборами». Белый дом разрешил Байдену доступ к ежедневным секретным отчетам разведки, которые составляются для главы государства.

Джо Байден Дональд Трамп США Барак Обама
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