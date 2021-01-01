Байден пообещал не превращать свое президентство в «третий срок Обамы»

Джо Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в интервью NBC пообещал, что период его правления не будет похож на «третий срок [Барака] Обамы». В период президентства Обамы он занимал должность вице-президента.

По словам Байдена, это уже было бы невозможно, так как за время президентства Дональда Трампа США очень изменились. «Президент Трамп изменил политический ландшафт. Мы оказались в ситуации «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве», — пояснил Байден.

Также политик рассказал, что первые сто дней на посту президента посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусной инфекцией. Демократ также заявил о намерении отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, как он считает, нанесли ущерб климату и здоровью граждан.

Кроме того, Байден сообщил, что не будет инициировать расследование против Трампа, когда возглавит страну. По его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.