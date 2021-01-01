Инфекционист назвал помеху выходу на плато по COVID-19
Инфекционист объяснил, что для решения проблемы властям необходимо вести просветительскую работу, а также увеличить сумму штрафов за нарушение предписанных санитарных мер.
«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — заявил он.
Специалист также отметил, что прежде, чем штрафовать граждан, необходимо предупредить их об ответственности за отказ от соблюдения предписанных мер.