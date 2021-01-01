Матвиенко назвала способ избежать нового локдауна в России

Ответственное и осознанное поведение россиян в период распространения коронавирусной инфекции поможет избежать полного локдауна в стране. Об этом в интервью газете «Известия» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас надо сосредоточить свои усилия на том, чтобы не допускать распространения заболевания внутри страны. И ответственное, осознанное поведение россиян — одно из главных условий. Именно оно позволит избежать локдауна», — заявила она.

Глава Совфеда отметила, что особенно важно сейчас не допустить роста безработицы из-за ограничительных мер. В связи с этим она призвала всех граждан страны ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а также соблюдать рекомендации врачей.

«Тогда мы обязательно победим коронавирус и выйдем с наименьшими потерями из этой общемировой проблемы», — добавила она.