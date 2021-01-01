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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко назвала способ избежать нового локдауна в России

Ответственное и осознанное поведение россиян в период распространения коронавирусной инфекции поможет избежать полного локдауна в стране. Об этом в интервью газете «Известия» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас надо сосредоточить свои усилия на том, чтобы не допускать распространения заболевания внутри страны. И ответственное, осознанное поведение россиян — одно из главных условий. Именно оно позволит избежать локдауна», — заявила она.

Голикова назвала способ избежать второго локдауна в России
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Глава Совфеда отметила, что особенно важно сейчас не допустить роста безработицы из-за ограничительных мер. В связи с этим она призвала всех граждан страны ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а также соблюдать рекомендации врачей.

«Тогда мы обязательно победим коронавирус и выйдем с наименьшими потерями из этой общемировой проблемы», — добавила она.

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Ранее о том, как избежать введения жестких ограничений, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что избежать второго локдауна удастся только при совместных усилиях властей, которые будут направлены на безопасность всех граждан страны, особенно в трудовых коллективах. По ее словам, лучше предотвратить негативную ситуацию с COVID-19, чем бороться с ее последствиями.

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По данным оперативного штаба за 24 ноября, только за сутки COVID-19 был обнаружен у 24 326 россиян. Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели более 2,1 млн человек.

коронавирус Валентина Матвиенко
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