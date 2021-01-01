Общество , 25 ноя, 02:28
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Напавшая с ножом на людей в Швейцарии фигурировала в деле о терроризме
В италоговорящем районе Швейцарии Тичино в городе Лугано женщина напала с ножом на двух посетительниц супермаркета и ранила их. Об этом сообщила федеральная полиция страны в Twitter.
«В связи с этим Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело», — говорится в посте.
Правоохранительные органы подчеркнули, что это могло быть «террористически мотивированное» нападение.
Позднее в полиция написала, что задержанная уже фигурировала в деле о терроризме в 2017 году.