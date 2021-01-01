Напавшая с ножом на людей в Швейцарии фигурировала в деле о терроризме

«Она фигурирует в полицейском расследовании 2017 года в связи с терроризмом джихадистов», — пояснили они.

Ранее, 3 ноября, полиция Швейцарии задержала в городе Винтертур двоих мужчин связанных в терактом в Вене 2 ноября. Тогда в столице Австрии погибли четыре человека, еще 22 пострадали.

На данный момент по делу о данном теракте арестованы уже 14 человек. По словам главы полиции Вены, среди них есть выходцы из России.