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Напавшая с ножом на людей в Швейцарии фигурировала в деле о терроризме

В италоговорящем районе Швейцарии Тичино в городе Лугано женщина напала с ножом на двух посетительниц супермаркета и ранила их. Об этом сообщила федеральная полиция страны в Twitter.

«В связи с этим Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело», — говорится в посте.

Правоохранительные органы подчеркнули, что это могло быть «террористически мотивированное» нападение.

В швейцарском Биле при задержании произошла перестрелка
Общество
Фото:Philipp Schmidli / Getty Images

Позднее в полиция написала, что задержанная уже фигурировала в деле о терроризме в 2017 году.

«Она фигурирует в полицейском расследовании 2017 года в связи с терроризмом джихадистов», — пояснили они.

Ранее, 3 ноября, полиция Швейцарии задержала в городе Винтертур двоих мужчин связанных в терактом в Вене 2 ноября. Тогда в столице Австрии погибли четыре человека, еще 22 пострадали.

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На данный момент по делу о данном теракте арестованы уже 14 человек. По словам главы полиции Вены, среди них есть выходцы из России.

Швейария нападение универмаг
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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