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В швейцарском Биле при задержании произошла перестрелка

Полиция проводила операцию по задержанию подозреваемого в убийстве. В результате началась стрельба. По данным местных СМИ, два человека ранены. В полиции подтвердили факт перестрелки, однако не уточнили детали
Фото:Philipp Schmidli / Getty Images
Фото: Philipp Schmidli / Getty Images

В швейцарском городе Биль вечером 12 ноября произошла перестрелка между полицией и предполагаемым преступником. Об этом сообщает газета Blick.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет, что стрельба произошла на Ваффенгассе в центральной части города около 18:00 по местному времени (20:00 мск). Собеседник газеты заявил, что слышал пять выстрелов и видел двух лежащих на земле людей.

Позже представитель полиции кантона Берн подтвердила, что в городе проводится полицейская операция по задержанию подозреваемого в убийстве, произошедшем накануне.

В Швейцарии в связи с терактом в Вене задержали двух человек
Общество
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

«В ходе расследования в Биле был задержан мужчина. Это привело к использованию служебного оружия», — заявили в полиции. Там не уточнили, кто именно стрелял и есть ли пострадавшие.

Издание 20 minuten сообщает, что полицейская операция в центре Биля продолжается до сих пор.

В кантоне Берн за последние недели произошло несколько убийств. В среду полиция обнаружила в Лэнгнау в квартире мужчину без признаков жизни. Предполагается, что он умер насильственной смертью. 9 ноября в Риггисберге нашли мертвой пожилую пару. 19 октября в Интерлакене в своей квартире нашли еще одного мертвого мужчину.

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В штате Северная Каролина в результате стрельбы у церкви погиб человек
Общество
Фото:Mark Makela / Getty Images

3 ноября в Швейцарии задержали двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене, произошедшему 2 ноября, — тогда погибли пять человек (включая нападавшего), еще 22 были ранены.

Задержанными в швейцарском кантоне Цюрих были 18-летний и 24-летний граждане страны. Полиция начала устанавливать их предполагаемую связь с террористом.

Автор
Михаил Котляр
Швейцария стрельба задержание
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