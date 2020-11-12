В швейцарском Биле при задержании произошла перестрелка

Полиция проводила операцию по задержанию подозреваемого в убийстве. В результате началась стрельба. По данным местных СМИ, два человека ранены. В полиции подтвердили факт перестрелки, однако не уточнили детали

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В швейцарском городе Биль вечером 12 ноября произошла перестрелка между полицией и предполагаемым преступником. Об этом сообщает газета Blick.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет, что стрельба произошла на Ваффенгассе в центральной части города около 18:00 по местному времени (20:00 мск). Собеседник газеты заявил, что слышал пять выстрелов и видел двух лежащих на земле людей.

Позже представитель полиции кантона Берн подтвердила, что в городе проводится полицейская операция по задержанию подозреваемого в убийстве, произошедшем накануне.

«В ходе расследования в Биле был задержан мужчина. Это привело к использованию служебного оружия», — заявили в полиции. Там не уточнили, кто именно стрелял и есть ли пострадавшие.