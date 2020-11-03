В Швейцарии в связи с терактом в Вене задержали двух человек

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В городе Винтертур (кантон Цюрих) полицейские задержали двоих мужчин, связанных с терактом в Вене, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе кантональной полиции.

«Расследование привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями», — говорится в заявлении.

Сейчас следователи устанавливают связь задержанных с нападавшим в Вене.

Нападения произошли в столице Австрии 2 ноября. В результате погибли, по официальным данным, четыре человека, пострадали 22. Одного из нападавших застрелили полицейские, остальным удалось скрыться. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаки терактом. В стране объявлен трехдневный траур.