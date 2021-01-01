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Выборы президента США ,  
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Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о результатах выборов

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с коротким заявлением после признания штатами Невада, Пенсильвания и Мичиган победы на президентских выборов кандидата от демократической партии Джо Байдена. Сразу после выступления он покинул зал и не стал отвечать на вопросы журналистов. Обращение главы США опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

В ходе своего выступления Трамп отметил рост американского индекса Dow Jones. Его показатели впервые в истории достигли 30 тыс. пунктов. Также он прокомментировал успехи в разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции.

Верховный суд Невады признал Байдена победителем выборов в штате
Политика
Джо Байден

По словам корреспондента CNN Джима Акоста, перед началом брифинга сотрудники Белого дома внезапно стали кричать присутствующим журналистам, чтобы те заняли свои места. Репортер заявил, что это было крайне странно.

О том, что Верховный суд Невады признал Джо Байдена победителем выборов, стало известно вечером 24 ноября. Решение принимали семь беспартийных судей. По словам секретаря штата Барбары Цегавске, в голосовании в этом году в регионе приняли участие рекордное количество избирателей.

Таким образом, по данным телеканала CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков. Трамп получил 232 голоса.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Спустя несколько дней СМИ и сам Байден объявили о его победе, однако Трамп назвал эти заявления преждевременными и попытался обжаловать результаты голосования в суде. По его словам, наблюдателям от республиканской партии не предоставили достаточного доступа к подсчету голосов. Кроме того, он требовал признать бюллетени, которые поступили в комиссии после официального завершения голосования из-за перегрузки почты, недействительными. Эти иски не были удовлетворены.

Дональд Трамп США выборы президента
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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