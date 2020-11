Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о результатах выборов

Действующий президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с коротким заявлением после признания штатами Невада, Пенсильвания и Мичиган победы на президентских выборов кандидата от демократической партии Джо Байдена. Сразу после выступления он покинул зал и не стал отвечать на вопросы журналистов. Обращение главы США опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

В ходе своего выступления Трамп отметил рост американского индекса Dow Jones. Его показатели впервые в истории достигли 30 тыс. пунктов. Также он прокомментировал успехи в разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам корреспондента CNN Джима Акоста, перед началом брифинга сотрудники Белого дома внезапно стали кричать присутствующим журналистам, чтобы те заняли свои места. Репортер заявил, что это было крайне странно.

Trump spoke briefly about the stock market and took no questions.



After he leaves, you can hear a reporter say, "Well that was weird as shit." pic.twitter.com/lrkjlEHx3h

— The Recount (@therecount) November 24, 2020