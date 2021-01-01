Посол назвал «дискриминационным шагом» новые санкции США против России

Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Санкции, введенные против трех российских компаний, являются «дискриминационным шагом» со стороны США. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничений. Его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

По мнению российского дипломата, Вашингтон использует санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса.

«Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях. Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на «подрыв» экономического потенциала российских компаний», — отметил Антонов.

Посол убежден, что подобные действия являются нелегитимными, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества.

«Призываем американских партнеров отказаться от порочной практики безосновательных обвинений. Считаем, что альтернативой угрозам и шантажу должны служить политико-дипломатические методы», — добавил дипломат.

24 ноября стало известно, что США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под ограничения попали компании «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group, а также любые их дочерние структуры.

Санкции предусматривают запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, запрет на помощь им со стороны государственных структур. Также запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля. Помимо российских компаний в список были также включены две китайские фирмы.

Как говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в Федеральном регистре, санкции против компаний были введены 6 ноября. Ограничения будут действовать в течение двух лет, однако Госдепартамент может сократить этот срок или отменить ограничения.