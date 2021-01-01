Эксперты оценили приказ о надписях на трех языках на водительских правах

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Глобальных перемен во внешнем виде водительских удостоверений и ПТС после утвержденных МВД изменений не произошло. Об этом РБК заявили опрошенные эксперты.

В частности, теперь на водительских удостоверениях появятся надписи на русском, английском и французском языках: «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence». Они должны быть выполнены сиреневым цветом и размещены в три строки в такой же последовательности. В свою очередь, в паспорт технического средства будут внесены данные о количестве мест для сидения, технически допустимой максимальной массе и ранее проведенных органами внутренних дел проверках. В свидетельство о регистрации транспортного средства внесут сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

«Наши национальные права соответствуют всем требованиям Венской конвенции по дорожному движению. Я сравнивал с правами чешскими, польскими, немецкими — они такие же. Там же расположены те же самые графы, фотографии и так далее. Теперь на наших правах будет написано на русском, английском и французском: «Водительское удостоверение». Требования писать это в Венской конвенции не содержится, но и запрета тоже нет», — рассказал РБК партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Проблем с оформлением водительских документов нового образца возникнуть не должно, считает Моржаретто. «Сложностей в переоформлении не возникнет. Все выданные на сегодняшний день права являются действующими до окончания их срока, причем являются действующими не только в России, но и за пределами РФ. Права, которые будут выдаваться в первый раз или в ходе обмена, будут уже нового образца», — добавил собеседник РБК.