СК начал проверку наезда машины на остановку в центре Москвы

Фото: АГН «Москва»

Следователи начали проверку в связи с наездом машины на автобусную остановку на улице Садовой-Триумфальной в Москве, при котором пострадали три человека, включая ребенка. Об этом говорится на сайте столичного Главного следственного управления СК.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в СК.

По данным следователей, пострадали две женщины и малолетняя девочка, они были госпитализированы.

Машина протаранила остановку на Садовом кольце 5 ноября. Движение по одной полосе было ограничено. В дептрансе также уточнили, что за попавшим в ДТП автомобилем Nissan числится один штраф за превышение скорости и три штрафа — за пересечение сплошной.