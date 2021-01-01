В Калининградской области внедорожник въехал в людей

Мужчина на внедорожнике въехал в группу людей в поселке Холмогоровка в Калининградской области, пострадали восемь человек. Об этом РБК сообщила глава пресс-службы регионального управления МВД России Светлана Поставничая.

«79-летний водитель автомобиля Kia, местный житель, при начале движения с места перепутал педали и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, пострадали восемь человек», — рассказала она.

Пресс-секретарь добавила, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства случившегося пока выясняются.