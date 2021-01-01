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Попова напомнила о циркулирующем в России варианте COVID-19

Фото:Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

На территории России не распространяется китайский вид коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, в России быстро приняли необходимые меры реагирования, не допустив возбудитель инфекции из Китая. Глава Роспотребнадзора пояснила, что в стране циркулируют европейские вирусы, которые привезли россияне, возвращаясь после отпуска в феврале. «В марте мы получили определенный уровень заболеваемости и все вытекающие проблемы», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса
Общество
Анна Попова

В октябре Попова говорила, что в России эпидемию вызвали европейские варианты коронавируса SARS-CoV-2, а также его разновидности, завезенные из стран Азии. При этом глава ведомства отметила, что из Китая в Россию вирус не завозился.

В июле ученые Сколтеха провели исследования генома коронавируса. Согласно данным ученых, в Россию инфекцию завезли преимущественно из европейских стран. Коронавирус распространился в стране как минимум из 67 независимых источников. Исследователи также отметили, что в реальности источников коронавируса было больше, однако многие из более ранних случаев завоза инфекции в страну не привели к вспышкам заболеваемости.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус Анна Попова Китай
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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