ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов»

Центробанк выпускает монеты с обычными и цветными изображениями номиналом 25 руб., а также серебряные монеты номиналом 3 руб. В этом году исполняется 50 лет с момента премьеры советского мультфильма

Фото: пресс-служба Банка России

Банк России 12 августа выпускает в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В обращение выпускаются 450 тыс. монет из недрагоценных металлов в обычном исполнении и 50 тыс. монет с цветными изображениями номиналом 25 руб. Также Банк выпустит 3 тыс. серебряных монет номиналом 3 руб.

Масса драгоценного металла в чистоте серебряных монет составляет 31,1 г, проба сплава — 925, эта информация нанесена на лицевую сторону монеты. На оборотной стороне — рельефное изображение сцен из мультфильма, а вверху по окружности надпись «Бременские музыканты».

На обычных монетах из недрагоценных металлов также есть рельефное изображение сцен из мультфильма, а на специальные недрагоценные монеты нанесено изображение в цвете.