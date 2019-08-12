ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,54 +0,26 EUR Бирж. 73,34 +0,24 Brent 58,03 -1,09% USD Нал. 65,85 65,06 EUR Нал. 73,64 72,83 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1186 -0,0017 BTC/USD Бирж. 11 375,00 -198,00 IMOEX 2 685,90 +0,23% RTSI 1 291,31 +0,14% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 700 (+19,74%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+72,87%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,84%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Норникель ₽17 700 (+19,74%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+72,87%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,84%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Экс-менеджер «Суммы» отказался судиться с ОЗК из-за бонуса Бизнес, 13:18 В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста Общество, 13:15 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 13:09 Захарова сообщила подробности консультаций с Китаем по протестам Политика, 13:09 Фэшн-директор мужских коллекций ЦУМа — о дресс-коде Стиль, 13:08 Почему стоимость Bitcoin продолжит расти в ближайшее время Крипто, 13:06 Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Общество, 13:04 Дизайн-мышление: как объединить аналитику и дизайн Pro, 13:01 Большинство россиян связали уменьшение размера упаковок товаров с обманом Общество, 12:57 Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco Бизнес, 12:57 В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400 Общество, 12:44 Компания Acer поддержала юных программистов Партнерский материал, 12:39 Дворник с долгом 2 млрд руб. сообщила об увольнении и нервном срыве Общество, 12:38 ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов» Финансы, 12:27
Финансы ,  
0 
ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов»
Центробанк выпускает монеты с обычными и цветными изображениями номиналом 25 руб., а также серебряные монеты номиналом 3 руб. В этом году исполняется 50 лет с момента премьеры советского мультфильма
Фото: пресс-служба Банка России

Банк России 12 августа выпускает в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В обращение выпускаются 450 тыс. монет из недрагоценных металлов в обычном исполнении и 50 тыс. монет с цветными изображениями номиналом 25 руб. Также Банк выпустит 3 тыс. серебряных монет номиналом 3 руб.

Масса драгоценного металла в чистоте серебряных монет составляет 31,1 г, проба сплава — 925, эта информация нанесена на лицевую сторону монеты. На оборотной стороне — рельефное изображение сцен из мультфильма, а вверху по окружности надпись «Бременские музыканты».

Финансы
ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста

На обычных монетах из недрагоценных металлов также есть рельефное изображение сцен из мультфильма, а на специальные недрагоценные монеты нанесено изображение в цвете.

Центробанк отмечает, что эти монеты являются законным средством платежа на территории России и обязательны к приему во всех видах платежей.

Премьера мультфильма «Бременские музыканты» состоялась в 1969 году. Он был создан по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах. Сценарий написали Юрий Энтин и Василий Ливанов, автором музыки к мультфильму стал Геннадий Гладков.

Финансы
ЦБ выпустил в обращение монеты с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!»

Летом прошлого года ЦБ выпустил серебряные и недрагоценные монеты с изображением Волка и Зайца из культового советского мультфильма «Ну, погоди!». На них были нанесены герои мультфильма, танцующие на коньках.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Центробанк, монеты, деньги
Материалы по теме
ЦБ выпустил монету к столетию Солженицына
Общество
ЦБ выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг
Финансы
ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter