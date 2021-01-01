В Башкирии в результате ЧП на оборонном заводе погиб рабочий

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В городе Стерлитамак в Башкирии в результате несчастного случая на оборонном заводе «Авангард» погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

По данным ведомства, еще два человека пострадали. Первый получил ожоговый шок III степени и был госпитализирован. У второго состояние удовлетворительное, ему назначено амбулаторное лечение.

В администрации Стерлитамака во «ВКонтакте» сообщили, что к ним поступило извещение о «групповом несчастном случае» на предприятии «Авангард», которое произошло 23 ноября.

«При переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов», — говорится в сообщении.