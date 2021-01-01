При взрыве на заводе в Благовещенске пострадали четыре человека

Фото: va.orlov / Instagram

Четыре человека пострадали во время проведения лакокрасочных работ на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске. Об этом написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram.

«При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. <...> Пострадавших 4 человека», — указал он.

Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек отказался от госпитализации.

Губернатор области отметил, что это уже второй подобный случай за последние пять лет.