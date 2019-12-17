Оборонный завод в Башкирии объяснил пропажу 276 т взрывчатки

По словам замглавы предприятия, по решению бывшего руководителя взрывчатые отходы были переработаны в промышленную взрывчатку и переданы сторонней фирме. На момент инвентаризации они числились на складе, «но по факту порохов нет»

Здание оборонного предприятия ФКП «Авангард» (Фото: avangard-fkp.ru)

Сотни тонн взрывчатых отходов оборонного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке были переработаны, а затем проданы сторонней организации. Об этом «РБК Уфа» заявил заместитель генерального директора предприятия Алексей Ершов.

По его словам, 276 т взрывчатых веществ, о пропаже которых ранее сообщил Минпромторг, — это пороха, которые «Авангард» получил от утилизации боеприпасов, должен был передавать заказчику, а затем с разрешения заказчика мог ими распоряжаться.

Как заявил Ершов, пороха не были переданы заказчику. Бывший директор завода Азат Ибрагимов, который руководил предприятием до марта 2019 года, поручил переработать их в промышленную взрывчатку, «которая была потом реализована сторонней организации».

На момент инвентаризации отходы числились на складе предприятия, у завода остались обязательства по их передаче заказчику, «но по факту порохов нет», заявил замгендиректора завода. По словам Ершова, сейчас «Авангард» не может отчитаться перед заказчиком — Минобороны — по исполнению гособоронзаказа, поэтому в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление.

Управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК по факту хищений с «Авангарда» в конце ноября. В материалах дела говорится, что с ноября 2017 по март 2019 года с завода были похищены «товарно-материальные ценности общей стоимостью более 1 млн руб.».