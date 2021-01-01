Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по ОРВИ в 42 регионах

Эпидемические пороги заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции превышены в 42 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На территории страны регистрируется заболеваемость ОРВИ, «обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами», говорится в сообщении.

При этом в регионах продолжается вакцинация населения против гриппа, отметили в Роспотребнадзоре. На данный момент прививки сделали уже более 64 млн человек, или 43,7% от общего числа жителей страны.

В начале ноября в Роспотребнадзоре назвали отличия коронавирусной инфекции от гриппа и ОРВИ. При гриппе наблюдаются такие симптомы, как упадок сил, боль в суставах и головная боль. При заболевании COVID-19 такие признаки менее характерны.