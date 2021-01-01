Роспотребнадзор предупредил о превышении порога заболеваемости ОРВИ

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — отметил Роспотребнадзор.

По оценкам ведомства, против гриппа в России уже привились 41,2% населения или более 60,2 млн человек.

Ранее Роспотребнадзор пояснял, что COVID-19 отличается от гриппа более быстрой скоростью передачи от человека к человеку. Кроме того, в случае коронавируса риску менее подвержены дети, число клинических случаев среди младшей возрастной группы значительно ниже, чем при гриппе. Коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых и критических случаев, от нее также выше смертность, чем от гриппа.