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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор предупредил о превышении порога заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями перешагнула порог в 43 регионах России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43-х субъектах Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Роспотребнадзор объяснил отличия нового коронавируса от гриппа
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Фото:Danny Lawson / WPA Pool / Getty Images

Как указал Роспотребнадзор, речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии». Среди них ведомство перечислило вирусами парагриппа, аденовирусами и «другие вирусы».

К ОРВИ относится и коронавирусная инфекция.

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — отметил Роспотребнадзор.

По оценкам ведомства, против гриппа в России уже привились 41,2% населения или более 60,2 млн человек.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ранее Роспотребнадзор пояснял, что COVID-19 отличается от гриппа более быстрой скоростью передачи от человека к человеку. Кроме того, в случае коронавируса риску менее подвержены дети, число клинических случаев среди младшей возрастной группы значительно ниже, чем при гриппе. Коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых и критических случаев, от нее также выше смертность, чем от гриппа.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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