Роспотребнадзор предупредил о превышении порога заболеваемости ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями перешагнула порог в 43 регионах России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43-х субъектах Российской Федерации», — уточняется в сообщении.
Как указал Роспотребнадзор, речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии». Среди них ведомство перечислило вирусами парагриппа, аденовирусами и «другие вирусы».
К ОРВИ относится и коронавирусная инфекция.