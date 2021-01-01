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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске силовики перекрыли дорогу участникам марша протеста

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В центре белорусской столицы силовики выставили кордон на пути Марша пенсионеров. Об этом сообщают в Telegram Nexta и Tut.by

Милиция перекрыла пешеходную часть пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. Как уточняет Tut.by, к началу акции протеста на проспекте Независимости ограничили дорожное движение в обе стороны.

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Nexta пишет, что участники марша свернули перед цепью силовиков на улицу Янки Купалы. Им преградили дорогу и там, в районе перекрестка с улицей Максима Богдановича.

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В итоге часть протестующих все же смогла добраться до конца запланированного маршрута, площади Якуба Коласа.

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Протесты в Белоруссии продолжаются с августа после окончания президентских выборов, которые выиграл Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Его главной сопернице Светлане Тихановской, согласно официальным подсчетам, удалось заручиться поддержкой более 10% избирателей. Протестующие считают выборы фальсифицированными, Лукашенко настаивает на честности голосования. Он заявил, что беспорядки в Белоруссии поддерживают из-за рубежа. Москва признала победу Лукашенко, в Европе его не считают легитимным президентом.

Минск протест силовики Белоруссия
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