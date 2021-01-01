В Минске силовики перекрыли дорогу участникам марша протеста

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В центре белорусской столицы силовики выставили кордон на пути Марша пенсионеров. Об этом сообщают в Telegram Nexta и Tut.by

Милиция перекрыла пешеходную часть пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. Как уточняет Tut.by, к началу акции протеста на проспекте Независимости ограничили дорожное движение в обе стороны.

Nexta пишет, что участники марша свернули перед цепью силовиков на улицу Янки Купалы. Им преградили дорогу и там, в районе перекрестка с улицей Максима Богдановича.

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