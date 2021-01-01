В МИДе пообещали ответ на передачу США данных наблюдательных полетов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия пойдет на жесткие меры, если страны-участники Договора по открытому небу (ДОН) будут передавать данные своих наблюдательных полетов США после выхода Вашингтона из договора. Об этом сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что с выходом из соглашения американцы потеряли право на результаты наблюдательных полетов над Россией. По словам Гаврилова, Москве стало известно, что Вашингтон ведет «нечистоплотную игру» и пытается убедить своих союзников, остающихся в ДОН, подписать документы, согласно которым они будут передавать США эти данные.

Кроме того, американская сторона хочет, чтобы европейцы запретили России проводить наблюдательные полеты над военными объектами США в Европе.

«Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать», — заявил Гаврилов.