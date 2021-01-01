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В МИДе пообещали ответ на передачу США данных наблюдательных полетов

Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия пойдет на жесткие меры, если страны-участники Договора по открытому небу (ДОН) будут передавать данные своих наблюдательных полетов США после выхода Вашингтона из договора. Об этом сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что с выходом из соглашения американцы потеряли право на результаты наблюдательных полетов над Россией. По словам Гаврилова, Москве стало известно, что Вашингтон ведет «нечистоплотную игру» и пытается убедить своих союзников, остающихся в ДОН, подписать документы, согласно которым они будут передавать США эти данные.

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Кроме того, американская сторона хочет, чтобы европейцы запретили России проводить наблюдательные полеты над военными объектами США в Европе.

«Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать», — заявил Гаврилов.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен 22 ноября подтвердил, что США вышли из ДОН. Он заявил, что Россия «грубо нарушала» условия договора в течение многих лет. В свою очередь МИД России заявил, что Россия будет добиваться от стран, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения своих обязательств после выхода США.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. По состоянию на 2020 год до выхода США в ДОН было 35 участников. Условия договора предполагают полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями участников соглашения с целью наблюдения.

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