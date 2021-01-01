Путин подписал закон об увеличении штрафа для нарушивших режим осужденных

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз дисциплинарный штраф для осужденных к лишению свободы за нарушение порядка отбывания наказания. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, такой штраф возрастет до 1–2 тыс. руб., в то время как ранее он составлял 200 руб.

Также закон предусматривает возможность перевода осужденных, злостно нарушающих режим в тюрьмах, в одиночные камеры на срок до шести месяцев. Сейчас такая мера применяется только к осужденным, которые содержатся в исправительных колониях особого режима, однако не распространяется на тех, кто отбывает наказание в тюрьме.

Также глава государства подписал закон, вносящий изменения в ст. 128 Уголовно-исполнительного кодекса (колонии-поселения). Согласно документу, в колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также впервые осужденные за умышленные преступления небольшой или средней тяжести будут отбывать наказание отдельно от тех, кто совершил преступление по неосторожности и ранее отбывал наказание, а также положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима.