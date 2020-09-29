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В России вступил в силу закон о переводе заключенных ближе к дому

В России начал действовать закон, который позволяет переводить заключенных в исправительные учреждения тех регионов, где проживают их ближайшие родственники. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин 1 апреля, с момента подписания должно было пройти 180 дней.

Осужденного могут перевести в другое место один раз в течение срока по его письменной просьбе или, в случае его согласия, по заявлению близких родственников. Если в регионе, где живут родные, нет подходящего учреждения, то заключенного переведут в тот субъект, который будет ближе всего к нужному.

Закон определяет как близких родственников лиц, состоящих в браке с отбывающим наказание, его родителей, детей, усыновителей или усыновленных им, родных братьев и сестер, дедушку, бабушку, внуков.

Минюст предложил разрешить переводить заключенных ближе к дому
Общество

Новые правила распространяются как на тех, кого приговорили к лишению свободы, так и на приговоренных к принудительным работам.

Кроме того, вступившие в силу нормы изменяют порядок перевода заключенных, если в регионе его места жительства или места осуждения нет подходящего типа исправительного учреждения. Теперь осужденного должны направить в ближайший к такому региону субъект, а не в любой другой, как это было раньше.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что подобные изменения позволят заключенным поддерживать общение со своей семьей.

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Подготавливать соответствующий законопроект Минюст России начал еще в 2018 году. В работе над ним участвовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, целью документа называлась гуманизация уголовно-исполнительного законодательства. Как отмечал Минюст, она поможет заключенным сохранить социально полезные связи.

тюрьма закон места лишения свободы
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