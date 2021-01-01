Лукашенко завил о пробеле в патриотическом воспитании молодежи

Фото: EPA / ТАСС

В патриотическом воспитании белорусской молодежи наблюдается пробел. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в ситуации с проходящими в стране акциями протеста основная проблема — «отсутствие настоящего патриотизма».

«Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать», — заявил глава государства.

Ранее, 27 октября, Лукашенко потребовал отчислить всех студентов, которые участвовали в акциях протеста. «Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу», — сказал Лукашенко. Позднее он сообщил, что поручил разработать механизм, помогающий восстановить в вузе студентов, которые были отчислены за участия в протестных акциях. Лукашенко отмечал, что среди них есть «очень способные люди».