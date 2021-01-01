Лукашенко завил о пробеле в патриотическом воспитании молодежи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 13:50
Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 14:53 Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело Общество, 14:44 СМИ сообщили о задымлении на станции метро «Тверская» в Москве Общество, 14:41 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 14:34 Вакцину центра «Вектор» ввели первым добровольцам старше 60 лет Общество, 14:32 Вы — банкрот: как передать документы компании арбитражному управляющему Pro, 14:31 «Уже слышу хруст бамперов». Что говорят о российском автомобиле «Монарх» Авто, 14:30 Apple получила частоты для тестирования в России аналога Bluetooth Технологии и медиа, 14:30 Потерпевшие по делу Ефремова отозвали иск о компенсации морального вреда Общество, 14:25 Избитый бойцом ММА Яндиевым Харитонов выписан из больницы Спорт, 14:25 Глава РЖД напомнил о планах ускорить поездку из Москвы в Петербург Общество, 14:17 Локдаун из-за COVID не привел к снижению углекислого газа в атмосфере Общество, 14:16 В США вручили музыкальные награды American Music Awards Стиль, 14:15 Бригада Сергея Карасева получила назначение на матч Лиги чемпионов Спорт, 14:10
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко завил о пробеле в патриотическом воспитании молодежи

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В патриотическом воспитании белорусской молодежи наблюдается пробел. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в ситуации с проходящими в стране акциями протеста основная проблема — «отсутствие настоящего патриотизма».

«Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать», — заявил глава государства.

Лукашенко поручил решить проблему отчисленных за митинги студентов
Политика
Акция солидарности со студентами, задержанными в ходе акций против итогов президентских выборов в Минске

Ранее, 27 октября, Лукашенко потребовал отчислить всех студентов, которые участвовали в акциях протеста. «Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу», — сказал Лукашенко. Позднее он сообщил, что поручил разработать механизм, помогающий восстановить в вузе студентов, которые были отчислены за участия в протестных акциях. Лукашенко отмечал, что среди них есть «очень способные люди».

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения победы Лукашенко на президентских выборах. По данным ЦИК, он заручился поддержкой более 80% избирателей. Оппозиция сочла результаты фальсификацией, после чего в стране начали регулярно проходить митинги, шествия, которые перерастали в столкновения с правоохранителями.

Очередные акции протеста против белорусских властей прошли 22 ноября. По данным правозащитников, силовики задержали 315 человек. МВД сообщило о 345 задержанных. Tut.by сообщал, что при разгоне акции силовики применяли светошумовые гранаты. Telegram-канал Nexta передавал, что правоохранители использовали слезоточивый газ и стреляют в воздух.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
Александр Лукашенко патриотизм Белоруссия
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
Правозащитники сообщили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии
Общество
Лукашенко сообщил о разведцентрах США в Варшаве и Киеве
Политика
Лукашенко назвал недопустимым превращение Минска в кладбище
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter