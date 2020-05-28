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Политика ,  
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Полиция пресекла поставки наркотиков из Москвы в регионы в микроволновках

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Полиция перекрыла наркотрафик из Москвы и Санкт-Петербурга в восточные регионы. Подозреваемые закладывали мефедрон в бытовую технику и переправляли по железной дороге в восточные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«В начале марта <...> на складе одной из транспортных компаний в городе Хабаровске была обнаружена микроволновая печь, в которой находилось наркотическое средство мефедрон общим весом более килограмма и тысяча таблеток экстази», — говорится в сообщении.

При попытке забрать наркотики из тайника в Еврейской автономной области полиция задержала 42-летнюю жительницу Хабаровска. Женщина, как уточнили в полиции, отвечала за подготовку к продаже партий наркотиков.

Затем предполагаемый организатор накотрафика вернулся из Хабаровска для новой закупки. Он приобрел в Москве больше 1 кг мефедрона, поместил его в микроволновку и отправил через транспортную компанию в Хабаровск. Оперативники изъяли партию и заменили вещество на муляж. Дома у мужчины также нашли психотропное вещество ЛСД в особо крупном размере.

Следственный отдел Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовные дела за незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств (ч. 3 с. 30, ч. 5 с. 228.1 УК РФ). Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

В марте МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков. Количество расследованных фактов сбыта наркотиков с 2016 года выросло на 11,2%, с 27,4 тыс. до 30,4 тыс.

Теги: синтетические наркотики, наркотрафик
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