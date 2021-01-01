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Общество ,  
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В Алтайской колонии произошел пожар в бане

Фото:barnaulinsta / VK
Фото: barnaulinsta / VK

В исправительной колонии № 3 барнаульского поселка Куета горит банно-прачечный комбинат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

«Факт пожара на территории исправительной колонии № 3 в поселке Куета города Барнаула подтверждаю. Горел банно-прачечный комбинат. Пострадавших нет. Работы еще продолжаются, но горение уже прекращено», — сказал представитель пресс-службы.

В апреле в исправительной колонии № 15 в Иркутской области произошел бунт. После бунта в колонии вспыхнул пожар. СК по Иркутской области завел уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

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пожар Алтайский край
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