В Алтайской колонии произошел пожар в бане

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В исправительной колонии № 3 барнаульского поселка Куета горит банно-прачечный комбинат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

«Факт пожара на территории исправительной колонии № 3 в поселке Куета города Барнаула подтверждаю. Горел банно-прачечный комбинат. Пострадавших нет. Работы еще продолжаются, но горение уже прекращено», — сказал представитель пресс-службы.

В апреле в исправительной колонии № 15 в Иркутской области произошел бунт. После бунта в колонии вспыхнул пожар. СК по Иркутской области завел уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).