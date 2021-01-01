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Общество ,  
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В здании Росгвардии в Москве произошло задымление

В Москве в одном из технических помещений столичного ГУ Росгвардии произошло задымление. Пожарные оперативно локализовали задымление, рассказали РБК в пресс-службе главка.

«Пострадавших нет, устанавливаются причины задымления», — отметил представитель ГУ Росгвардии по Москве.

Главное управление Росгвардии расположено по адресу: ул. Твардовского, д. 2. В пресс-службе столичного ГУ МЧС России подтвердили, что по данному адресу был выезд пожарных.

Представитель экстренных служб столицы уточнил «РИА Новости», что в связи с возгоранием в целях безопасности около 50 человек были эвакуированы. Источник агентства добавил, что возгорание произошло в аппаратной комнате на пятом этаже пятиэтажного здания.

Материал дополняется

пожар Росгвардия Москва новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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