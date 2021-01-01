Московская железная дорога назвала причину задержек поездов на МЦД-2

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Движение поездов на участке пути Тушино — Подмосковная Рижского направления МЖД было ограничено из-за неисправности пути. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня утром на участке Тушино — Подмосковная Рижского направления МЖД железнодорожники своевременно обнаружили неисправность пути и ограничили движение поездов на участке», — рассказали в ведомстве.

На месте работали бригады специалистов, временно электрички следовали в реверсивном режиме по одному пути. В настоящее время поезда двигаются по двум путям со сниженной скоростью, МЖД принимает меры, чтобы ввести поезда в график.

О затруднении движения ранее сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter. По ее данным, движение между станциями «Тушинская» и «Стрешнево» на МЦД-2, а также на Рижском направлении затруднено. В департаменте транспорта пассажирам посоветовали пользоваться станцией метро «Тушинская».