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Общество ,  
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При крушении поезда во Владимирской области погиб путевой мастер

Фото:МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

При крушении грузового состава с мазутом во Владимирской области погиб путевой мастер. Об этом сообщает ГТРК «Владимир» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

«При сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 — Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Лебедев Юрий Васильевич. ОАО «РЖД» выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника», — сообщила пресс-служба.

45-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Во Владимирской области сошли с рельсов 30 вагонов с мазутом
Общество
Фото:МЧС России

Авария произошла днем. Около города Коврова Владимирской области сошли с рельсов 30 цистерн с мазутом. На месте прошествия разлился мазут из шести цистерн, также были повреждены два пути. Региональный Следственный комитет начал проверку.

Владимирская область РЖД крушение
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