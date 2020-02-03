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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Поезда на второй линии Московских центральных диаметров (Курско-Рижский диаметр) следуют с увеличенными интервалами из-за постороннего предмета, который мешает проезду. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.

Как сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), машинист пригородного поезда, следовавшего по участку Курский вокзал — Каланчевская в сторону станции Нахабино, заметил свисающий элемент расположенного над путями путепровода. Там отметили, что принимаются все необходимые меры, чтобы восстановить штатный режим движения.

Позднее в пресс-службе сообщили, что движение поездов восстановили. Сейчас РЖД совместно с компанией-перевозчиком ЦППК работают над введением задержанных поездов в график.

До этого на Курско-Рижском диаметре сбой в движении поездов произошел 30 января. Причиной стала неисправность одного из поездов. В результате поезда, следующие в Москву со стороны Подольска, шли с увеличенными интервалами.

Теги: сбой в движении поездов, новости РБК, транспорт, сбой
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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
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