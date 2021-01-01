Российские военные примут участие в разминировании местности в Карабахе

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Ереван прибыли специалисты Международного противоминного центра Минобороны, которые примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны.

Военнослужащих, технику и вооружение, а также служебных собак доставили в Армению самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

«Доставлено более 100 военнослужащих центра, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры и бронеавтомобили», — отметили в Минобороны.

Военным предстоит совершить марш по маршруту Ереван — Горис — Степанакерт.