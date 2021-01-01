Минобороны России сообщило о переброске саперов в Нагорный Карабах

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах начался после заключения соглашения о прекращении военных действий между Арменией и Азербайджаном в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Баку и Еревана. О соглашении стороны объявили в ночь с 9 по 10 ноября.

Согласно документу, для контроля исполнения достигнутых договоренностей российская сторона на пять лет отправит 1960 миротворцев и 500 единиц техники в зону, где шли военные действия.

Первые российские военные отправились в Нагорный Карабах утром 10 ноября, развертывание 25 наблюдательных постов миротворцев в регионе было завершено 16 ноября.