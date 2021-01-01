Минобороны России сообщило о переброске саперов в Нагорный Карабах
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Нагорный Карабах военнослужащих инженерно-саперного подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В зоне нагорно-карабахского конфликта саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов», — пояснили в ведомстве.
Также для поиска взрывоопасных предметов задействуют служебных собак, добавили в Минобороны. Вылеты военнослужащих будут осуществляться с аэродрома Ульяновск-Восточный.
Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершили развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По словам Конашенкова, на территории Карабаха расположено 25 наблюдательных постов: девять в южной зоне, девять в северной, а также еще семь в Лачинском коридоре. В Минобороны также отметили, что в зоне конфликта стороны соблюдают режим прекращения огня.