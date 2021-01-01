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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны России сообщило о переброске саперов в Нагорный Карабах

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Нагорный Карабах военнослужащих инженерно-саперного подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В зоне нагорно-карабахского конфликта саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов», — пояснили в ведомстве.

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Также для поиска взрывоопасных предметов задействуют служебных собак, добавили в Минобороны. Вылеты военнослужащих будут осуществляться с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершили развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По словам Конашенкова, на территории Карабаха расположено 25 наблюдательных постов: девять в южной зоне, девять в северной, а также еще семь в Лачинском коридоре. В Минобороны также отметили, что в зоне конфликта стороны соблюдают режим прекращения огня.

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах начался после заключения соглашения о прекращении военных действий между Арменией и Азербайджаном в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Баку и Еревана. О соглашении стороны объявили в ночь с 9 по 10 ноября.

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Согласно документу, для контроля исполнения достигнутых договоренностей российская сторона на пять лет отправит 1960 миротворцев и 500 единиц техники в зону, где шли военные действия.

Первые российские военные отправились в Нагорный Карабах утром 10 ноября, развертывание 25 наблюдательных постов миротворцев в регионе было завершено 16 ноября.

саперы Нагорный Карабах ввод миротворцев
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