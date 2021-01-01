SpaceX перенесла запуск группировки интернет-спутников Starlink

Фото: SpaceX / Global Look Press

Компания SpaceX Илона Маска отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Отменяем сегодняшний запуск Starlink», — сообщили в компании.

В SpaceX пояснили, что ракета и груз исправны, а дополнительным временем команда воспользуется для анализа данных. Предполагается, что следующий запуск намечен на 23 ноября в 21:34 по местному времени (05:34 мск 24 ноября).

По данным Space.com, запланированный пуск мог стать 23-м запуском SpaceX в 2020 году и 100-м полетом ракеты Falcon 9, а также 16-й миссией SpaceX Starlink.