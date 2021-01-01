SpaceX перенесла запуск группировки интернет-спутников Starlink

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Пять «зеленых» офисов Москвы РБК и ДПиООС, 11:48 Непобедимый. Медведев вошел в историю на Итоговом турнире ATP Спорт, 11:39 Московская железная дорога назвала причину задержек поездов на МЦД-2 Общество, 11:33 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 11:25 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 ноября Общество, 11:19 В США в результате нападения на церковь погибли два человека Общество, 11:17 Число сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 20% Недвижимость, 11:04 «Ошибка выжившего» в управлении технологичными проектами Pro, 11:03 Мобильная медицина: как врачи Красноярского края добираются до пациентов Партнерский материал, 11:02 СМИ сообщили о переносе на декабрь запуска спутников «Гонец-М» Общество, 11:00 В Москве за сутки выявили 6866 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:56 Владеем вместе, используем порознь. Как это работает РБК и Hyundai Mobility, 10:56 Китайский банк отменил выпуск блокчейн-облигации на $3 млрд Крипто, 10:54 Первый чемпион Итогового турнира раскрыл ключевую деталь победы Медведева Спорт, 10:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX перенесла запуск группировки интернет-спутников Starlink

Фото:SpaceX / Global Look Press
Фото: SpaceX / Global Look Press

Компания SpaceX Илона Маска отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Отменяем сегодняшний запуск Starlink», — сообщили в компании.

В SpaceX пояснили, что ракета и груз исправны, а дополнительным временем команда воспользуется для анализа данных. Предполагается, что следующий запуск намечен на 23 ноября в 21:34 по местному времени (05:34 мск 24 ноября).

SpaceX запустила спутник для изучения океана
Общество

По данным Space.com, запланированный пуск мог стать 23-м запуском SpaceX в 2020 году и 100-м полетом ракеты Falcon 9, а также 16-й миссией SpaceX Starlink.

Компания запускает спутники Starlink для создания глобальной интернет-сети и улучшения интернет-покрытия по всему миру. Первые спутники SpaceX отправила на орбиту в 2019 году.

Илон Макс SpaceX спутник
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с экипажем. Видео
Общество
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС
Технологии и медиа
SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту Земли из Флориды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter