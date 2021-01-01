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SpaceX запустила спутник для изучения океана

Компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником зондирования мирового океана Sentinel-6. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья США (20:17 мск).

Первая ступень носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта. Эту ступень можно использовать многократно.

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с экипажем. Видео
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Спутник Sentinel-6 Michael Freilich — это совместный проект Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА). Он предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана.

В начале этой недели компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. На борту корабля на МКС прибыли четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи.

SpaceX спутник запуск
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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