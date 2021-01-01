SpaceX запустила спутник для изучения океана

Компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником зондирования мирового океана Sentinel-6. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья США (20:17 мск).

Первая ступень носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта. Эту ступень можно использовать многократно.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich — это совместный проект Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА). Он предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана.