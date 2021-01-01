В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил тендер на оказание охранных услуг на сумму в размере 33 млн рублей. Об этом Дегтярев сообщил на своей странице в Instagram.

В опубликованной видеозаписи с одного из совещаний Дегтярев сообщил, что за время поездки успел пообщаться со множеством людей.

«Вот смотрите: я четыре дня был в командировке в Москве. Сразу после этого поехал в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Встретился с 3 тыс. граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы... Семь охранников, по-вашему меня должны охранять — это нормально, нет? Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете пока я в отъезде», — сказал Дегтярев.

В конце октября Михаил Дегтярев заявил, что в его адрес стали поступать угрозы в связи с чем, он принял решение об усилении охраны.

16 ноября на сайте госзакупок от имени правительства региона появился тендер, в котором утверждалось, что к охране Дегтярева планируют привлечь семь человек, которые должны будут везде сопровождать главу региона 24 часа в сутки.

Как отмечалось в документации, охранники должны иметь квалификацию по шестому разряду, им разрешено иметь при себе спецредства, в том числе электрошоковое оружие. Также предполагалось, что они должны будут проверять места пребывания губернатора на предмет опасностей и взрывчатых веществ.

Президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края 20 июля. В тот же день президент отправил губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Фургал был задержан по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группировки и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Свою вину бывший глава региона не признал, в настоящее время он находится под арестом.

На фоне ареста Фургала в Хабаровске каждую субботу проходят многочисленные акции протеста в поддержку экс-главы региона. Последняя такая акция состоялась 21 ноября. По данным властей, в ней приняли участие менее 200 человек.