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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Президент НКР поблагодарил Россию и Путина за помощь в завершении войны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на своей странице в Facebook поблагодарил Россию и президента страны Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны.

По словам Арутюняна, кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта удалось предотвратить благодаря усилиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации.

«Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе», — написал Арутюнян.

Лидер НКР считает, что российские миротворцы стали важным стабилизирующим фактором в сложившейся для республики сложной ситуации. 

«От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач. Мы также выражаем нашу благодарность президенту Российской Федерации за личные активные усилия по защите объектов историко-культурного наследия, религиозных святынь на территории Республики Арцах [армянское название республики. — РБК], которые имеют важное значение, как для нашего народа, так и для сохранения самобытности различных культур во всемирном наследии», — добавил глава НКР.

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Москва, Баку и Ереван 10 ноября заключили совместное соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Помимо этого, стороны договорились о размещении российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.

Согласно договоренностям, Азербайджану будут переданы территории, потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — создание транспортного коридора в эксклав Нахичевань.

конфликт в Нагорном Карабахе Владимир Путин
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